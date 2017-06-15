После вопроса "где деньги" СМИ сообщили об отставке губернатора Ставрополья

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подал в отставку. Об этом сайту «Звезды» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Информация об отставке появилась после вопроса адресованного губернатору Президентом.

Путин спросил у Владимира Владимирова куда делись деньги направленные на ликвидацию последствий паводка.

— Я хочу задать вопросы своему двойному тёзке — губернатору Ставропольского края — Владимиру Владимировичу: где деньги? — сказал Владимир Путин. Напомним, что ранее соббщалось, что Ставрополье получит 937,5 млн рублей на ликвидацию последствий майских паводков.

Кроме того, Путин поручил генеральной прокуратуре проверить как на Ставрополье расходуют средства.

— То, что у вас пытаются отобрать какие-то деньги архитектурные ведомства или за получение каких-то справок — это полная чушь! — обратился Владимир Путин к жительнице села Краснокумского. — Должны быть выплачены 10 тысяч на прямую оперативную поддержку, 50 тысяч должны быть выплачены за частичную утрату имущества, 100 тысяч — за полную утрату имущества. Все остальные справки должны собираться муниципальными и городскими региональными властями бесплатно! Это какой-то бред просто! — заключил президент России.