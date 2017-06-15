Пресс-служба губернатора Ставропольского края опровергла сообщения об отставке главы региона

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Пресс-служба губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова категорически опровергла информацию об отставке главы региона, информация о которой появилась в нескольких СМИ.

«Информацию об отставке категорически опровергаем, она не соответствует действительности. Сейчас Владимир Владимиров направился в село Краснокумское, чтобы лично разобраться в возникшей ситуации», — сообщил ТАСС пресс-секретарь ставропольского губернатора Алексей Нос.

Информация о внезапной отставке появилась после нелицеприятных вопросов заданных главе региона Президентом России. В частности Путин назвал чушью действия местных и региональных властей собирающих с пострадавших деньги за различные справки.