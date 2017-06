В Новороссийске произошло землетрясение

/Экстренная новость/

Сегодня в 21:17 зафиксирован подземный толчок магнитудой 4.4 балла. Сообщает Европейско-Средиземноморский Сейсмологический Центр .

По данным центра эпицентр землетрясения располагался 44.82 северной широты; 36.85 восточной долготы в 38 км от Анапы.

348 км на юго-запад от Ростова-на-Дону; на 169 км западнее Краснодара; 38 км на запад от Анапы.

