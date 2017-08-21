В Новокубанске на месте пожара работают сотрудники полиции

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Сообщение о возгорании торгового павильона на Центральном городском рынке, поступило в дежурную часть Отдела МВД России по Новокубанскому району около 17:10.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, дорожно-патрульной службы, патрульные постовые и участковые уполномоченные. Около тридцати полицейских оцепили территорию, прилегающую к Центральному рынку, шесть нарядов ДПС осуществляют беспрепятственный проезд спецтехники к месту пожара, регулируют транспортное движение с целью безопасности граждан. Около 20 человек, проживающих в близлежащих домах, попросили покинуть помещения до локализации пожара.

В настоящее время по сигналу «общий сбор» собран весь личный состав новокубанской полиции для возможного привлечения дополнительных сил к охране общественного порядка и обеспечения безопасности местных жителей на месте пожара и прилегающей к нему территории.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю