В Калининском районе сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с погибшими детьми

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По предварительным данным, на 13 километре автодороги Калининская-Новониколаевская 80-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 столкнулся с движущимся впереди самоходным мотоблоком с прицепом, в котором находились десять человек, включая двух взрослых и детей в возрасте от восьми месяцев до десяти лет.

В результате ДТП погибла 41-летняя женщина, ее 9-летняя дочь и 2-летний сын. Женщина - водитель мотоблока, ее пассажир и пятеро детей, находящихся в момент аварии в прицепе, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Один из взрослых и восьмимесячный ребенок находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа и два наряда ДПС. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Устраняются последствия аварии.

Госавтоинспекция убедительно призывает не использовать спецтехнику для передвижения на автодорогах, особенно в темное время суток без осветительных приборов. Категорически запрещается перевозить пассажиров в данном виде транспорта.

* Следствием ОВМД России по Калининскому району по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В настоящее время все пострадавшие продолжают находиться в больнице на излечении. Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, в том числе кто управлял мотоблоком. Все взрослые участники ДТП прошли медицинское освидетельствование, по результатам которого будет принято соответствующее решение.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю