На месте падения вахтового автобуса в море работают 112 человек, 29 единиц техники

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Как сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю, месте падения автобуса работают водолазы МЧС России, а также задействованы 2 мобильные водолазные установки. Организовано привлечение водолазов с Республики Крым.

Всего задействовано 112 человек, 29 единиц техники, в том числе от МЧС России 44 человека личного состава, 8 единиц техники.

Сегодня в 08.07 (мск) в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о съезде автобуса со строящегося пирса в н.п. Волна Темрюкского района.

Незамедлительно на место происшествия для проведения поисково-спасательных работ и ликвидации последствий ДТП выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие службы экстренного реагирования.

Имеются пострадавшие. На месте происшествия водолазами проводятся поисково-спасательные работы. Оказывается психологическая помощь специалистами ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Автобус поднят на поверхность. Спасены более 20 человек. В лечебных учреждениях работают оперативные группы МЧС России, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

К ликвидации происшествия привлекаются более 110 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России 48 человек и 9 единиц техники. МЧС России.