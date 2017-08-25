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По предварительным данным в автобусе рухнувшем в море находилось около 50 человек. Автобус поднят на поверхность. Спасено 33 человека. Из них 31 человек госпитализирован в ЦРБ Темрюкского района, 2 пострадавших будут доставлены в ККБ г. Краснодар вертолетом санавиации и автомобилем реанимации. Сообщает МЧС края.

На месте происшествия водолазами проводятся поисково-спасательные работы. Проведено более 60 погружений. К аварийно-спасательным работам на месте ЧС привлечено 4 плавсредства.

Для оказания психологической помощи организована работа 15 психологов. В лечебных учреждениях работают оперативные группы МЧС России, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На базе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю открыт телефон «горячей линии». Работает межведомственный оперативный штаб.

Всего задействовано 148 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России 61 человек и 9 единиц техники.

Источник: Фото и видео материал предоставлен МЧС России.