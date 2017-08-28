/Экстренная новость/
В районе 14 часов на стационарном посту ДПС при въезде в город Краснодар сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Toyota. В ответ водитель открыл огонь из неустановленного оружия, ранив сотрудника полиции в ногу, и продолжил движение. В ходе преследования нарядом ДПС злоумышленник совершил ДТП на одной из улиц города, наехав на препятствие. После чего водитель
В настоящее время на территории Краснодара введена специальная операция, направленная на розыск и задержание подозреваемого.
В Краснодаре обстреляли сотрудника ДПС
В районе 14 часов на стационарном посту ДПС при въезде в город Краснодар сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Toyota. В ответ водитель открыл огонь из неустановленного оружия, ранив сотрудника полиции в ногу, и продолжил движение. В ходе преследования нарядом ДПС злоумышленник совершил ДТП на одной из улиц города, наехав на препятствие. После чего водитель
скрылся.
В настоящее время на территории Краснодара введена специальная операция, направленная на розыск и задержание подозреваемого.
Сотрудник полиции госпитализирован.
Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Категория: Новости / Экстренная новость