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В Краснодаре задержан третий подозреваемый в нападении на полицейских
В Краснодаре задержан третий подозреваемый, скрывшийся от полицейских после стрельбы на стационарном посту ДПС в городе Краснодаре
Сегодня сотрудники полиции Краснодарского края задержали третьего подозреваемого в квартире своего знакомого в краевом центре.
В момент задержания 25-летний краснодарец не успел оказать сопротивления.
Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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