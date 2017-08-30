В Краснодаре задержан третий подозреваемый в нападении на полицейских

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В Краснодаре задержан третий подозреваемый, скрывшийся от полицейских после стрельбы на стационарном посту ДПС в городе Краснодаре

Сегодня сотрудники полиции Краснодарского края задержали третьего подозреваемого в квартире своего знакомого в краевом центре.

В момент задержания 25-летний краснодарец не успел оказать сопротивления.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю