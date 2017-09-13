В Северском районе  объявлен в розыск гражданин Республики Узбекистан

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Следственным отделом по Северскому району СКР по краю продолжается расследование уголовного дела по факту обнаружения вечером 10 сентября 2017 года по улице Мира в станице Смоленской тела 32-летней местной жительницы с множественными кровоподтеками и ссадинами в области головы и туловища (ч.1 ст.105 УК РФ). Согласно результатам проведенного медицинского исследования причиной ее смерти явилась асфиксия от сдавливания органов шеи.

В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении указанного преступления в федеральный розыск объявлен бывший сожитель погибшей, 30-летний гражданин Республики Узбекистан Бобожонов Иззат Балтабоевич.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные, есть залысина, лицо восточного типа.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (861) 268-61-76, 8 (918) 447-07-63 либо 02.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю