Борис Титов против онлайн кассовых аппаратов...

Лидер партии РОСТа сообщил о встречи с предпринимателями через свою страничку в фейсбуке.

Встретились с предпринимателями Татарстана - лидерами проектных групп Совета по предпринимательству. Обсудили актуальные системные вопросы, требующие федерального участия. Например, нужно освободить владельцев вендинговых автоматов от необходимости ставить онлайн-кассы. Есть механические, аналоговые аппараты, в которые технически невозможно встроить никакую электронику. Требование по онлайн-кассам для них невыполнимо, и им придется либо работать в тени, либо уходить с рынка. Поставим вопрос об освобождении вендингов вместе с ФНС.

Также обратимся к Роскомнадзору и минсвязи за разъяснениями по поводу работы системы «Ревизор», которая в автоматическом режиме проверяет, как интернет-провайдеры блокируют запрещенные сайты. Предприниматели жалуются на то, что система работает некорректно - штрафы идут на сотни тысяч рублей, причем штрафуют небольших операторов, которые не могут позволить себе дорогие системы защиты.

Бизнесмены сферы дополнительного образования попросили разработать отдельно для них упрощённую систему СанПиНов. Из-за жестких требований они не могут получить лицензию и вынуждены работать без нее. Проведем экспертизу и выработаем свод предложений. Обратимся в федеральный минкульт за разъяснениями по поводу массивных рекламных конструкций: из-за размытых формулировок в их нормативных актах добросовестные предприниматели вынуждены снимать конструкции, хотя очевидно, что документы минкульта требуют уточнения.

Напомним, что Титов является уполномоченным Президантом РФ по правам предпринимателей. В мая текущего года он получил высокую оценку своей деятельности со стороны Владимира Путина. В связи с чем его полномочия продлены еще на пять лет.