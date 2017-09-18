Великий Зураб ушел...

Народный артист скончался на 81-м году жизни. О причине смерти пока не сообщается.

Народный артист СССР Зураб Соткилава ушёл из жизни в возрасте 80 лет. Его не стало в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Большого театра Владимира Урина.

— У него была тяжёлая болезнь, с которой он боролся до конца, — пояснил Урин.

Причина смерти пока не сообщается. Отмечается, что о дате и месте прощания станет известно позже.

Зураб Соткилава — знаменитый российский и грузинский оперный певец, народный артист СССР. В 1973 году он дебютировал в Большом театре в Москве, а уже в следующем году вошел в оперную труппу. Также Соткилава занимался преподавательской деятельностью в Московской консерватории.