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Готовимся к новоселью!

Кубаньжилстрой к концу рабочего дня 19 сентября сдали в эксплуатацию жилой дом "Посейдон-1". КЖС выполняет взятые на себя обязательства. Вопреки всем попыткам опорочить компанию со стороны "продажных" чиновников и "тайных" советников, а также стремящихся к легким заработкам, так называемых, защитников потребителей.

В 15 микрорайоне Новороссийска строители сдали первый корпус жилого комплекса "Посейдон" государственной комиссии. При этом без всяких натяжек и недоговоренностей.

Собственников ожидает не только качественный жилье, но и благоустроенный двор. 

Впереди у компании новые объекты. Этот год особый. Ввод ожидает и Суворовский, Суджук-Кале-1. Завершатся работы на жилом комплексе "Одиссей". Много счастливых лиц. 

 

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Категория: Новости / Экстренная новость

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