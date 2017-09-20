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Завтра в Новороссийске ограничат движение транспорта

Это связано с визитом в Новороссийск Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который в праздник Рождества Пресвятой Богородицы совершит в Свято-Успенском кафедральном соборе Божественную литургию.

Движение всех видов транспорта перекроют 21 сентября 2017 года: по ул. Видова на участке от ул. Чайковского до ул. Бирюзова с 2:00 часов до 17:00 часов; по ул. Гладкова на участке от ул. Клары Цеткин до ул. Видова, с 2:00 часов до 17:00 часов; по ул. 9 января на участке от ул. Свободы до ул. Гладкова с   2:00 часов до 17:00 часов; по ул. Профсоюзная на участие от ул. Красноармейская  до ул. Гладкова с 2:00 часов до 17:00 часов; по пер. Пугачевский на участке от ул. Красноармейская до ул. Гладкова с 2:00 часов до 17:00 часов.

Будьте внимательны!

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Категория: Новости / Экстренная новость

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