В Краснодаре молодой человек объявлен в розыск по подозрению в убийстве местного жителя

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В правоохранительные органы краевого центра 19 сентября 2017 года поступило сообщение об обнаружении в лесополосе вдоль дороги хутора Октябрьского города Краснодара тела мужчины с проникающим колото-резаным ранением в области груди, личность которого была установлена. Им оказался 40-летний местный житель. В этой связи следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю в тот же день было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении указанного преступления в федеральный розыск объявлен 24-летний Александр Галушко.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения молодого человека, следствие просит сообщить об этом по телефонам 8 (861) 268-61-76, 8 (918) 380-90-07 либо 02.