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В Новороссийске снова перекроют несколько улиц

23 и 24 сентября движение всех видов транспорта в Дюрсо будет затруднено из-за проведения ралли. Сообщает пресс-служба администрации МО Новороссийск. 

В эти дни в муниципальном образовании город Новороссийск пройдёт IV этап открытого Кубка города Новороссийска по Ралли-Спринту - Про 2017 «Дюрсо».

В связи с этим движение всех видов транспорта будет перекрыто с 10.00 до 17.00 часов, с периодичностью пропуска автотранспорта каждые 40 минут. Движение перекроют в селе Дюрсо по дороге на Сухую щель от улицы Приморской до б/о «Голубая Волна».

Организаторы приносят свои извинения за временные неудобства. Будьте внимательны и осторожны!

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Категория: Новости / Экстренная новость

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