Главным тренером "Черноморца" (Новороссийск) назначен Хазрет Дышеков:

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Сегодня председатель Совета директоров ФК "Черноморец" Виталий Бут, перед вечерней тренировкой, представил команде нового главного тренера Хазрета Дышекова и отметил, что многие из игроков ранее работали с новым главным тренером.

- Да, действительно, со многими из Вас мы знакомы, работали вместе, и поэтому скажу, что наша работа в первую очередь будет построена на взаимопонимании и взаимодоверии. Понятно, что сейчас команда занимает не то место, которое планировали и исправлять это, нам придется вместе - сказал Хазрет Дышеков.

В ближайшее время планируется проведение пресс-конференции для средств массовой информации по представлению нового главного тренера команды, а тем временем "Черноморец" готовится к матчу 11-го тура с краснодарской "Кубанью-2", который состоится в Новороссийске 30-го сентября в 17 часов.

Хазрет Жангериевич Дышеков родился 24-го августа 1965-го года.

Воспитанник кабардино-балкарского и армавирского футбола. Дебютировал за новороссийский "Цемент" в сезоне 1986-го года и в итоге провел за наш клуб 10 сезонов. Рекордсмен клуба по количеству забитых голов - 137. Сыграл 381 матч за новороссийский клуб. После "Черноморца" в течение двух сезонов поиграл за краснодарскую "Кубань", армавирское "Торпедо" и баксанскую "Автозапчасть", а в 1997-ом году завершил игровую карьеру. В 2000-ом году возглавил дубль новороссийского "Черноморца", а на следующий год, некоторое время был исполняющим обязанности главного тренера основной команды. После седьмого тура в сезоне 2002-го года был назначен главным тренером вместо отправленного в отставку Валерия Нененко. В сезоне 2003-го года возглавил тольяттинскую "Ладу", а затем астраханский "Волгарь-Газпром". В 2007-ом году во второй раз стал главным тренером новороссийского "Черноморца", где проработал до 30-го августа следующего сезона. В 2009-ом году возглавлял казахстанский "Кайсар", а затем нижегородскую "Волгу". В сезоне 2010-го года в третий раз пришел в "Черноморец" в качестве главного тренера. 7-го сентября 2011-го года стал главным тренером астраханского "Волгаря". Затем в карьере Дышекова были "Химки", "Луч-Энергия", крымский "Витязь" и калининградская "Балтика". В прошлом сезоне сменил на посту главного тренера "Сочи" Геннадия Бондарука, но перед началом нынешнего сезона сочинский клуб снялся с участия в первенстве России.

Источник: Пресс-служба ФК "Черноморец"