В Новороссийске порывы ветра достигают 33-35 метров в секунду
По информации пресс-службы администрации МО Новороссийск, аварийные бригады оперативно устраняют аварии на электрических сетях. Есть факты повторных порывов на одном и том же участке линий.
На 8-00 часов 28.09.2017 года зафиксировано 38 поваленных деревьев. Их распиливают и убирают с дорог, чтобы не затруднять движение автотранспорта. Однако всех водителей, по возможности, просят не выезжать в ближайшее время в город на личном автотранспорте.
В целях безопасности жителей и гостей города просят без необходимости не покидать помещения, закрывать плотно окна и двери.
За помощью обращайтесь по телефонам экстренной помощи: 112, 101, 102,103, Безопасный город - 63-70-76, ЕДДС - 61-08-01.
Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск
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