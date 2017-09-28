В Новороссийске порывы ветра достигают 33-35 метров в секунду

/Экстренная новость/

По информации пресс-службы администрации МО Новороссийск, аварийные бригады оперативно устраняют аварии на электрических сетях. Есть факты повторных порывов на одном и том же участке линий.

На 8-00 часов 28.09.2017 года зафиксировано 38 поваленных деревьев. Их распиливают и убирают с дорог, чтобы не затруднять движение автотранспорта. Однако всех водителей, по возможности, просят не выезжать в ближайшее время в город на личном автотранспорте.

В целях безопасности жителей и гостей города просят без необходимости не покидать помещения, закрывать плотно окна и двери.

За помощью обращайтесь по телефонам экстренной помощи: 112, 101, 102,103, Безопасный город - 63-70-76, ЕДДС - 61-08-01.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск