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"Черноморец" (Новороссийск) разгромил "Кубань-2"

Будем надеяться, что печальная серия неудач закончилась. И с двенадцатой строчки команда начнет вновь подниматься в турнирной таблице.

В матче 11 тура первенства России по футболу среди команд ПФЛ-2017/2018. Второй дивизион. Зона "Юг".   "Черноморец" (Новороссийск) одержал уверенную победу над "Кубанью-2"

"Черноморец" (Новороссийск) трижды огорчил гостей. Итог матча 3:0. 
Голы: 54' Кочубей, 73' Бояринцев, 78' Резников.

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Категория: Новости / Экстренная новость

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