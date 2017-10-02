Внимание розыск

/Экстренная новость/

Сотрудниками полиции за совершение ряда преступлений на территории города Новороссийска разыскивается неустановленный мужчина.

Приметы мужчины: славянской внешности, на вид: 19-23 года, рост около 170-175 см., худощавого телосложения, волосы светлые, короткие.

Был одет в синие шорты, футболка синего цвета, черные кроссовки. Особые приметы: татуировка на всю кисть левой руки.

Управление МВД России по г. Новороссийску обращается ко всем, кто обладает сведениями о данном гражданине и о его местонахождении сообщить в полицию по телефонам: 02, 8-909-456-53-59.Анонимность и вознаграждение гарантируем.

Источник: Подготовлено пресс-службой УМВД РФ по г. Новороссийску