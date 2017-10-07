В связи с проведением Крестного хода будет перекрыто движение на некоторых улицах Новороссийска

/Экстренная новость/

Управление транспорта и связи информирует о том, что в связи с проведением Крестного хода в городе Новороссийске, в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» будет перекрыто движение всех видов транспорта

по ул. Гладкова на участке от ул. Видова до ул. 9 Января, по ул. 9 Января на участке от ул. Гладкова до ул. Свободы, по ул. Свободы на участке от ул. Горького до ул. Мира, по ул. Мира на участке от ул. Свободы до ул. Н. Республики, по ул. Набережная им. Адмирала Серебрякова на участке от ул. Исаева до ул. Суворовская, по ул. Суворовская на участке от ул. С. Рубахо до ул. Куникова, по ул. Куникова на участке от ул. Суворовской до пр. Ленина, по пр. Ленина нечетная сторона на участке от ул. Куникова до ул. Пионерская, в городе Новороссийске с 08-00 часов до 15-00 часов 8 октября 2017 года.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск