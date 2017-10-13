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Временное прекращение подачи воды в ст. Тамань

В связи с проведением АО «Сибмост» плановых работ по подключению нового участка разводящих водопроводных сетей по ул. Беликова, ул. Победы ст. Тамань с 08.00 до 17.00 часов 13 октября 2017 года будет прекращена подача воды потребителям водовыдела № 2 ст. Тамань.

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.

Источник: ГУП КК "Кубаньводкомплекс"

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Категория: Новости / Экстренная новость

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