В Подмосковье скончался знаменитый актер Дмитрий Марьянов

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Российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался в возрасте 47 лет.

Российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался в возрасте 47 лет. Артист умер, когда врачи доставляли его в больницу.

По предварительным данным, Марьянов почувствовал себя плохо, и друзья решили отвезти его в больницу подмосковной Лобни. Выясняются причины смерти актера.

С 1994 года актер выступал в составе труппы театра "Ленком". Он принимал участие в постановках спектаклей "Юнона и авось", "Бременские музыканты" и многих других. Помимо прочего, Марьянов сотрудничал с "Квартетом И".

Источник: https://liganews.net/news/3382_1508093198