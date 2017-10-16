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Доставка пенсий в праздничные дни

В связи с предстоящим праздничным днем 4 ноября и учетом режима работы предприятий почтовой связи Отделением ПФР по Краснодарскому краю организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.

Доставка пенсий и других социальных выплат предприятиями почтовой связи Краснодарского края в ноябре 2017 года будет организована по следующему графику:

 

Выплатные дни

За какие числа

2 ноября 2017 г.

3-4 ноября 2017 г.

3 ноября 2017 г.

5-6 ноября 2017 г.

 

 

Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.

К сведению: в настоящее время в городе Новороссийске проживает свыше 80,6 тыс. получателей пенсий, из них 46% получают пенсию в учреждениях почтовой связи.

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Категория: Новости / Экстренная новость

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