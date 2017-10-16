Доставка пенсий в праздничные дни

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В связи с предстоящим праздничным днем 4 ноября и учетом режима работы предприятий почтовой связи Отделением ПФР по Краснодарскому краю организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.

Доставка пенсий и других социальных выплат предприятиями почтовой связи Краснодарского края в ноябре 2017 года будет организована по следующему графику:

Выплатные дни За какие числа 2 ноября 2017 г. 3-4 ноября 2017 г. 3 ноября 2017 г. 5-6 ноября 2017 г.

Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.

К сведению: в настоящее время в городе Новороссийске проживает свыше 80,6 тыс. получателей пенсий, из них 46% получают пенсию в учреждениях почтовой связи.