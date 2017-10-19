/Экстренная новость/
Ушел из жизни Георгий Канакиди
Почетный гражданин города-героя Новороссийска скончался сегодня ночью в 3.30 по московскому времени.
Депутат. Глава большой семьи. Лидер греческой диаспоры Черноморья. Руководитель Курортторга.
В городе-герое его знают все. Большая потеря. Еще много добрых дел можно было бы сделать. Но...
Ильич мужественно боролся с болезнью. Мы все верили в его победу. Но...
В печаль погрузился город-герой. Скорбим. Провожаем. Будем помнить! Всегда!
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