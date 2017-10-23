/Экстренная новость/

В Новороссийске временное прекращение подачи воды

В связи с необходимостью установки устройства преобразования расхода воды (УПР) на водоводе на пос. Гайдук в районе присоединения в ВК-4 МВ№3 от НС-4 с 10.00 до 20.00 часов 23 октября 2017 года будет прекращена подача воды абонентам МУП «Водоканал города Новороссийск» пос. Гайдук.

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.

Источник: ГУП КК "Кубаньводкомплекс"

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Экстренная новость

Просмотров: 52 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Новороссийск прощается с почетным гражданином

БДК «Иван Грен» испытал артиллерийский комплекс в море

На итоговой пресс-конференции в Сочи подвели итоги Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Исследование творчества И. А. Бунина – в электронных материалах Президентской библиотеки

Правительство утвердило требования к антитеррористической защищённости торговых объектов