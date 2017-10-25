Вице-губернатор Алексей Копайгородский провел в Новороссийске встречу с представителями частных перевозчиков

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На встрече с водителями маршрутных такси, не вышедших сегодня на линию, также присутствовали глава города Игорь Дяченко, председатель Общественной палаты региона Любовь Попова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик, председатель городской Думы Александр Шаталов.

Приостановка работы транспорта в Новороссийске связана с проблемой передачи частным перевозчикам муниципальных автобусных маршрутов без предусмотренных действующим законодательством конкурсных процедур.

Ранее администрация города объявила открытый конкурс, в котором любой желающий предприниматель, юридическое лицо или объединение перевозчиков мог принять участие, а претендент, предложивший лучшие условия – победить.

В то же время, перевозчики выразили мнение о сложности сбора соответствующих документов и несоответствия маршрутной сети требованиям безопасности.

Как отметил Игорь Дяченко, проведение конкурсных процедур является общепринятой нормой, закрепленной действующим законодательством, и реализуется на всей территории Российской Федерации.

По мнению вице-губернатора Алексея Копайгородского, власти муниципалитета должны решить данную проблему совместно с предпринимателями.

– Нужно создать рабочую группу, в которую войдут как представители общественности, так и администрации города. Основной задачей этой группы станет разработка «дорожной карты» по дальнейшему взаимодействию, – резюмировал заместитель главы региона.

По итогу встречи водители приняли решение прекратить забастовку и уже сегодня вышли на свои маршруты.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края