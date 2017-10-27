Сергей Савотин избран вновь атаманом Черноморского казачьего округа

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В Новороссийске закончился отчетно-выборный сбор казаков Черноморского казачьего округа Кубанского казачьего войска. Выборщики из Сочи, Туапсинского района, Геленджика и Новороссийска единогласно избрали своим атаманом Сергея Савотина, который возглавлял округ последние пять лет.

В работе сбора приняли участие атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда, атаман Таманского казачьего отдела Иван Безуглов, представители администраций всех муниципальных образований округа, органов внутренних дел. Слова поддержки передал депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский.

Казакам было о чем говорить. И обеспечение порядка во время Олимпиады и Паралимписких игр, соревнований Формулы-1. И участие в Крымской весне - 2014. И помощь пострадавшим в чрезвычайных происшествиях. И охрана государственной границы. И так далее, так далее. Гордо говорил о черноморцах атаман войска, казачий генерал Николай Долуда.

"Округом мы гордимся!" - заявил вице-губернатор края.