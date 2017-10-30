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По данным Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю в ближайшие 1-3 часа 30 октября и до конца суток 31 октября на реках края будут наблюдаться подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.
МЧС предупреждает о повышение уровня воды в реках
По данным Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю в ближайшие 1-3 часа 30 октября и до конца суток 31 октября на реках края будут наблюдаться подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.
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