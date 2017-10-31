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Спасатели ищут группу туристов, заблудившихся в районе г. Ачишхо

30 октября в 13.47 в Южный поисково-спасательный отряд от оперативного дежурного ЦУКС по г. Сочи поступила информация, что в районе г. Ачишхо заблудилась группа туристов. Девушка – одна из участников похода, выйдя на связь, сообщила, что погода сильно испортилась, началась метель.

Добравшись на квадроцикле до Хмелевских озер, спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России начали подъем к предполагаемому месту нахождения заблудившихся туристов. На данный момент поисковые работы осложняет низкая видимость из-за опустившегося тумана и снега.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Экстренная новость

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