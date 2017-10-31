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Туристы спустились с горы Ачишхо самостоятельно

Группа, в составе которой было 4 девушки и 2 парня, спускалась с горы со стороны приюта Ачишхо. Обнаружил туристов начальник отдела подготовки спасателей ЦПС ЮРПСО МЧС России. Спускаясь в поселок Красная Поляна, молодые люди проходили мимо н.п. Сливовый сад, где и проживает сотрудник МЧС. «Вдалеке я увидел светящиеся фонарики, подозвал ребят, расспросил, оказалось, что это та самая группа, которую ищут наши спасатели в районе горы Ачишхо. Туристы отправили своему товарищу сообщение о том, что погода испортилась, пошел снег и им требуется помощь МЧС, но не были уверены, что оно доставлено адресату, поэтому и решили спускаться самостоятельно. С водопадов «Два брата» они перешли реку Ачипсе и через Медвежьи ворота вышли на приют Ачишхо. Пойти по привычной для этого маршрута тропе туристы не смогли, так как из-за выпавшего снега, они её не увидели, - рассказывает Сергей Колпащиков. – Усадив всех в машину, я отвез ребят до центра поселка Красная Поляна».

Напомним, информация о том, что в районе г. Ачишхо заблудилась группа туристов, поступила в спасотряд вчера в 13.47. На поиск сразу же выехали спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО. Спустя несколько часов к ним присоединилась еще одна группа спасателей Южного регионального отряда и дежурная смена Краснополянского подразделения «Кубань-СПАС». Всего в поисках было задействовано 17 человек.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России