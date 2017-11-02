Почта России на Кубани сообщает режим работы в праздники

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В связи с празднованием Дня народного единства изменится график работы отделений Почты России в период с 3 по 6 ноября 2017 года. Суббота, 4 ноября, для всех почтовых отделений в Краснодарском крае объявлена выходным днем.

Накануне государственного праздника, 3 ноября, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

4 ноября, в День народного единства, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

5 ноября все почтовые отделения на Кубани будут работать по установленному графику.

В понедельник, 6 ноября, отделения почтовой связи будут работать по графику, установленному для субботнего дня.

Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Главпочтамты Москвы (отделение 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26) и Санкт-Петербурга (отделение 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 9) все дни продолжат работать в круглосуточном режиме.