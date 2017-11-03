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В Новороссийске проводится проверка факту смерти двух человек в результате пожара

В правоохранительные органы Новороссийска вечером 2 ноября 2017 года поступило сообщение о возгорании в одном из домов по улице Черняховского. После локализации пожара в доме были обнаружены тела двух мужчин. По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

Установлено, что в одной из комнат данного дома (общежития) проживал 46-летний местный житель. По имеющейся у следствия информации 2 ноября у него находились гости, вместе с которыми он распивал спиртные напитки. По предварительным данным, вечером очевидцы заметили возгорание в комнате, о чем сообщили в пожарную службу. Два человека были извлечены, им оказана первая помощь на месте. В результате возгорания погибли проживавший в комнате мужчина и его 37-летний гость. В качестве возможной версии произошедшего возгорания следствие рассматривает неосторожное обращение с огнем при курении.

 

Организованы проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Экстренная новость

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