В Новороссийске ГИБДД разыскивает водителя совершившего наезд на пешехода

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6 ноября 2017 года в 7.45 минут неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по ул. Ленина со стороны ул. Мичурина, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 52-летняя женщина была госпитализирована в городскую больницу.

Уважаемые участники дорожного движения, если вы стали очевидцем данного происшествия, либо обладаете сведениями о личности и местонахождении водителя, сообщите по телефону 26-02-02. Анонимность гарантируется.

По факту ДТП, имевшего место 24 октября 2017 года на Мысхакском шоссе, в результате которого неустановленный водитель допустил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия, впоследствии пешеход скончался от полученных травм; сотрудниками ОР ДПС проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, личность водителя установлена. Ведется следствие.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску