9 ноября будет прекращена подача воды абонентам МУП «Водоканал города Новороссийск» в поселке Гайдук

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В связи с проведением плановых ремонтных работ по демонтажу ультразвукового преобразователя расхода воды коммерческого узла учета пос. Гайдук МУП «Водоканал города Новороссийск» и проведением плановых работ по монтажу устройства преобразования расхода воды на водоводе на пос. Гайдук в районе присоединения в ВК-4 МВ№3 от НС-4 РЭУ «Троицкий групповой водопровод» с 10.00 до 20.00 часов 9 ноября 2017 года будет прекращена подача воды абонентам МУП «Водоканал города Новороссийск» пос. Гайдук.

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.