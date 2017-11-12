МЧС России объявляет продолжение "бабьего лета"

/Экстренная новость/

По Краснодарскому краю: ночью и утром местами кратковременный дождь. Ветер южных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-12°, в юго-восточных предгорьях 3-8°; днем 13-18° местами до 22°.

На Черноморском побережье: местами кратковременный дождь. Ветер южных направлений 12-14 м/с, ночью и утром 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, днем 15-20°.

По Краснодару: ночью и утром кратковременный дождь. Ветер южных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12°, днем 17-19°.

На последующие двое суток ноября.

По Краснодарскому краю: без осадков. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°, в юго-восточных предгорьях 2-7°; днем 13-18°, 15.11 местами до 22°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, днем 15-20°.

Предупреждение:

12 ноября в горах Краснодарского края выше 2500 м лавиноопасно.

Существенных изменений на водных объектах края не отмечалось. Уровни воды ниже отметок НЯ.

Температура воды у берегов Черного моря +15…+16°, Азовского моря +8…+10°.

13 ноября 2017 года существенных изменений на водных объектах края не ожидается.

В связи с прогнозируемыми осадками и насыщением грунта влагой в предгорных и горных районах края возможна активизация экзогенных процессов.