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Новороссийск опять без воды и света...

В связи с проведением ремонтных работ в районе ул. Магистральная, а также переврезкой магистрального водовода, на три дня будет прекращена подача холодной воды на город Новороссийск.

А жители станицы Раевская, села Южная Озереевка и Цемдолины будут во вторник без света.

Прекращение подачи воды на муниципальное образование город Новороссийск, выхода на режим, а также период восстановления объемов запаса воды, обеспечение холодным водоснабжением абонентов будет осуществляться в следующем режиме:

13.11.17г. утром с 06:00 до 08:00 и вечером с 18:00 до 20:00;

14.11.17 г. утром с 06:00 до 08:00 и вечером с 18:00 до 20:00

15.11.2017 г. утром с 06:00 до 08:00 вечером, подача холодного водоснабжения будет осуществляться в штатном режиме.

Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам.

Свет отключают в связи с плановыми техническими работами НЭСКа и Юго-западных сетей.

Подробнее уточнить информацию можно в службе "Безопасный город". Поделитесь новостью с друзьями.

Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Экстренная новость

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  1. ива 13.11.2017 19:40 Ответить
    никакие мЭРЫ не решают проблем города.

    "Большая вода" есть только в Черном море.

    сколько можно издеваться над людьми?
  2. ида 13.11.2017 12:21 Ответить
    спасибо за сообщение, только дорога ложка к обеду. Почему вчера нельзя было сообщить.А сейчас чего!!!!!
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