Новороссийск опять без воды и света...
В связи с проведением ремонтных работ в районе ул. Магистральная, а также переврезкой магистрального водовода, на три дня будет прекращена подача холодной воды на город Новороссийск.
А жители станицы Раевская, села Южная Озереевка и Цемдолины будут во вторник без света.
Прекращение подачи воды на муниципальное образование город Новороссийск, выхода на режим, а также период восстановления объемов запаса воды, обеспечение холодным водоснабжением абонентов будет осуществляться в следующем режиме:
13.11.17г. утром с 06:00 до 08:00 и вечером с 18:00 до 20:00;
14.11.17 г. утром с 06:00 до 08:00 и вечером с 18:00 до 20:00
15.11.2017 г. утром с 06:00 до 08:00 вечером, подача холодного водоснабжения будет осуществляться в штатном режиме.
Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам.
Свет отключают в связи с плановыми техническими работами НЭСКа и Юго-западных сетей.
Подробнее уточнить информацию можно в службе "Безопасный город". Поделитесь новостью с друзьями.
Источник: МБУ «Безопасный город»
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