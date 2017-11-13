Новороссийск опять без воды и света...

/Экстренная новость/

В связи с проведением ремонтных работ в районе ул. Магистральная, а также переврезкой магистрального водовода, на три дня будет прекращена подача холодной воды на город Новороссийск.

А жители станицы Раевская, села Южная Озереевка и Цемдолины будут во вторник без света.

Прекращение подачи воды на муниципальное образование город Новороссийск, выхода на режим, а также период восстановления объемов запаса воды, обеспечение холодным водоснабжением абонентов будет осуществляться в следующем режиме:

13.11.17г. утром с 06:00 до 08:00 и вечером с 18:00 до 20:00;

14.11.17 г. утром с 06:00 до 08:00 и вечером с 18:00 до 20:00

15.11.2017 г. утром с 06:00 до 08:00 вечером, подача холодного водоснабжения будет осуществляться в штатном режиме.

Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам.

Свет отключают в связи с плановыми техническими работами НЭСКа и Юго-западных сетей.

Подробнее уточнить информацию можно в службе "Безопасный город". Поделитесь новостью с друзьями.

Источник: МБУ «Безопасный город»