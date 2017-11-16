На Кубани опять потепление, а в Новороссийске ветер...

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 16 ноября 2017 года:

По Краснодарскому краю: в отдельных пунктах небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8°, при прояснении до -2°; днем 7-12°, по югу до 15°.

На Черноморском побережье: преимущественно без осадков, лишь в районе Сочи ночью и утром небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с местами порывы 12-14 м/с, в Новороссийске 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 7-12°, днем 13-18°.

По Краснодару: без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 4-6°, днем 10-12°.

16 – 17 ноября в горах Краснодарского края выше 2500 м лавиноопасно.

За прошедшие сутки существенных изменений на водных объектах края не произошло.

Температура воды у берегов Черного моря +15…+16°, Азовского моря +9…+11°.