Минобороны избавляется от «толстых» военнослужащих

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Минобороны России решило отстранить от службы военных, страдающих ожирением.

Уточняется, что военных с четвертой степенью ожирения уволят, а служащих с третьей степенью «уберут подальше от передовой».

Военнослужащих с лишним весом проверят на пригодность к службе, сообщило «Уралинформбюро» со ссылкой на приказ начальника отдела кадров Вооруженных сил России Евгения Жаворонка. Это нормальная мировая практика, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт по геополитике, член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов.

«Уровень физической подготовки для военнослужащего является немаловажным фактором. В экстремальных, полевых условиях не полностью физически дееспособный человек может некачественно выполнять свои функции, обязанности. Эта акция имеет под собой реальную практическую основу», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/