Впервые за 96 лет зима шокирует! Гидрометцентр предупреждает, что в этом году будет...

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В Гидрометцентре России представили прогноз погоды на захватывающие отопительный сезон ближайшие шесть месяцев. Специалисты заключили, что в холодное время года на большей части территории России с вероятностью в 65-67% температура воздуха будет около или выше средних многолетних значений.

Так, например, в Уральском федеральном округе нынешний декабрь ожидается более теплым, чем прошлый. Также выше нормы будет в этот период средняя месячная температура в восточных регионах Северо-Западного федерального округа.

А вот жителей Якутии, Чукотки и Магаданской области в предновогодний месяц ожидают традиционные морозы (возможно, более сильные, чем обычно).

Зато в январе 2018 года северо-запад Якутии ожидает повышение температуры. Как и восток Таймыра. В этот период холоднее обычного будет в Сибирском федеральном округе.

В феврале средняя месячная температура воздуха выше нормы ожидается на большей части Северо-Западного федерального округа, Таймыре, северо-западе Якутии, в Амурской области и на юге Хабаровского края.

В Росгидромете отметили, что за последние 17 лет прогнозы погоды, сделанные Гидрометцентром России на отопительный период, оправдывались на 58-81%.

Источник: http://24news.press