Уважаемые автовладельцы!

/Экстренная новость/

Напоминаем Вам, что с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», в зимние месяцы запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. Зимняя резина устанавливается на всех колесах транспортного средства.

Кстати, в понедельник по краю обещают дожди и похолодание. Ночью минусовые температуры. А значит, возможно обледенение на дорогах.

Постановлением правительства (№ 333 от 24 марта 2017 года) отсутствие знака «Шипы» внесено в число неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. Таким образом любой автоинспектор, не обнаруживший этого знака на вашем автомобиле, может не просто выписать вам штраф в размере 500 рублей (инкриминировав вам нарушение п. 12.5 ч. 1 КоАП — невыполнение условий по обеспечению безопасности дорожного движения). В его власти просто запретить двигаться вам дальше — пока соответствующая неисправность не будет устранена, то есть пока вы не поместите отсутствующий знак на ваше заднее стекло.

Важно помнить: знак «Шипы» не просто информирует других участников дорожного движения, что в зимний период времени вы эксплуатируете колесную резину, оснащенную шипами. Знак предупреждает, что благодаря наличию шипов на колесах ваш тормозной путь на скользкой дороге может оказаться значительно короче, чем думают другие водители.

Автотранспорт, на котором установлена всесезонная резина с соответствующей маркировкой может эксплуатироваться круглый год.

КоАП РФ не содержит ссылок на Технический регламент Таможенного союза, следовательно, штраф за отсутствие зимней резины наложен быть не может. Но, существует штраф за использование изношенной резины, т.е, если водитель управляет автомобилем, на котором установлены зимние шины с высотой протектора менее 4 мм или летние с высотой менее 1,6 мм.

За несоблюдение условий к остаточной высоте протектора- на водителя может быть наложен административный штраф- 500 рублей.

Советуем всем владельцам авто заранее позаботиться о смене резины на авто и позаботиться о безопасности своей и пассажиров.

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Источник: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г.Новороссийску