На Кубань двигаются морозы!

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 5 декабря 2017 года:

по Краснодарскому краю: в большинстве районов дождь, днем с мокрым снегом, в отдельных пунктах сильный дождь. Днем 05.12 местами налипание мокрого снега. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с местами порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, при прояснении до -2°; днем 2-7°.

На Черноморском побережье: временами дождь, в отдельных пунктах сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, днем 7-12°.

По Краснодару: ночью небольшой дождь, утром и днем временами дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.

05 – 07 декабря в горах Краснодарского края (кроме МО Сочи) выше 1500 м лавиноопасно.

В связи со смещением на территорию Краснодарского края холодных фронтальных разделов с северо-западных районов Европы через акваторию Черного моря 5-7 декабря в крае ожидаются сложные погодные условия.

Ночью с 4 на 5 декабря, а также сутки 5 и 6 декабря в крае пройдут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, местами сильные.

7 декабря сильные осадки ожидаются преимущественно в предгорных и горных районах края. Ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах, образование гололеда, ухудшение видимости в осадках до 500-1000 м. На дорогах 6-7 декабря местами гололедица, снежный накат. Ночью и утром 5.12 ожидается усиление юго-западного ветра со сменой направления на северо-западный, днем 7.12 на юго-западный местами до 13-18 м/с.

Днем 5 декабря и в течение суток с 5 на 6 декабря ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений, с дальнейшим понижением 7.12 в ночные и утренние часы до 2-7° мороза, по восточным районам до 8-12° мороза; днем ожидается 0…+5° по предгорьям до -2°.

Сложные погодные условия ожидаются в горах и на горных перевалах: сильные снегопады с ухудшением видимости до 200-500 м.

За прошедшие сутки на реках края существенных изменений не произошло. В связи с работами в русле реки Адагум наблюдается спад уровня на -78 см (ГП Крымск).

Температура воды у берегов Черного моря +12…+13°, Азовского моря +3…+5°.

5 декабря 2017 года в связи с прогнозируемыми сильными осадками на реках южной половины края и реках Черноморского побережья возможны подъемы уровней воды.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (г.Сочи) – 35 см.