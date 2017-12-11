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Движени в районе "самолета" перекроют на 2 часа
В связи с проведением праздничного мероприятия, посвященного открытию после реставрации памятника «Самолет ИЛ-2» , в целях обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов, будет перекрыто движение всех видов транспорта 12 декабря 2017 года с 13.00 до 15.00 часов по пр. Ленина на участке от ул.Героев Десантников до ул.Молодежная, по ул. Пионерская от пр.Ленина .
Рекомендуем всем участникам дорожного движения быть внимательными и осторожными. Для движения на автотранспорте выбрать альтернативные маршруты.
Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск
Категория: Новости / Экстренная новость