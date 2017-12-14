На Кубани снежный покров 80 см...

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 15 декабря 2017 года:

по Краснодарскому краю: утром и днем местами дождь, преимущественно в северной половине края. В отдельных пунктах туман. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, при прояснении до -3°, в юго-восточных предгорьях до -5°; днем 7-12° местами до 16°.

На Черноморском побережье: днем на участке Анапа-Геленджик местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, днем 10-15°.

По Краснодару: без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 2-4°, днем 12-14°.

15-17 декабря в горах Краснодарского края выше 1500 м лавиноопасно.

За прошедшие сутки на реках края наблюдались спады уровней воды р. Пшиш (ГП Бжедуховская) - на 103 см., без достижения неблагоприятных отметок.

Минимальная температура воды 0,8°С зафиксирована на реке Фарс.

На Азовском море в связи с усилением южного ветра наблюдались слабые нагонные явления.

Температура воды у берегов Черного моря +11…+12°, Азовского моря +5…+6°.

15 декабря 2017 года существенных изменений на водных объектах края не прогнозируется.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (МО г.Сочи) – 80 см.