Краснодарцы, срочно нужна помощь!

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Маленький житель краевой столицы Даша Медведева, 5 лет. Страдает двусторонней сенсоневральной тугоухостью 4-й степени. Требуются слуховые аппараты. Русфонд сообщает, что нужно собрать 219 062 руб. К нам всем обращается мама девочки:

"Дочь родилась раньше срока, первые две недели находилась в реанимации на искусственной вентиляции легких. Дашу выписали из роддома с тяжелыми диагнозами. Она отставала в развитии, к двум годам не начала говорить, произносила только звуки. Я поделилась своим беспокойством с неврологом – он сказал, что это связано с особенностями развития ребенка, и назначил лекарства. Но Даша продолжала общаться звуками. Обратились к сурдологу, врач обнаружил двустороннюю тугоухость 4-й степени, он считает, что проблемы со слухом возникли вследствие реанимационной терапии в первые дни жизни. Дочке рекомендовали мощные слуховые аппараты. Сейчас Даша занимается с логопедом, начала говорить, но совсем неразборчиво, она не произносит многие звуки, потому что их не слышит, нужны слуховые аппараты. Но за счет госбюджета они не предоставляются. А купить их мы не можем, средств нашей семьи хватает только на самое необходимое. Даша мечтает учиться в школе, но сейчас в незнакомой обстановке она теряется, не понимает, что ей говорят, замыкается. Прошу вас, помогите!" - Юлия Медведева, Краснодар, Краснодарский край.

Сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова (Краснодар): «Для успешной слухоречевой реабилитации Даша нуждается в цифровых многоканальных сверхмощных слуховых аппаратах с индивидуальными ушными вкладышами».

Как помочь Даше?

– Сделать пожертвование на сайте "Русфонда" (в выпадающем списке выберите "Даша Медведева").

– Отправить СМС со словом "ДЕТИ" на номер 5542 (МТС, "Мегафон", "Теле 2" или "Билайн") – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.

– Воспользоваться системой "МТС. Легкий платеж" (со счета мобильного телефона МТС)

– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно по реквизитам:

Благотворительный фонд "РУСФОНД"

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО "Райффайзенбанк"

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Даши Медведевой. НДС не облагается.

– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.

– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите "Даша Медведева").

– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.

Подробнее читайте на сайте: https://www.rusfond.ru/krasnodar_actions/044#text

Источник: Русфонд