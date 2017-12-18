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Подача воды новороссийцам будет осуществляться в 17:00 до 20:30

В связи с проведением ремонтных работ на магистральном водоводе ТГВ, подача воды населению будет осуществляться в следующем режиме: 18.12.17г. вечером с 17:00 до 20:30; 19.12.17г. утром с 06:00 до 08:00 и вечером с 18:00 до 20:00; 20.12.17г. утром с 06:00 до 08:00 вечерняя подача холодного водоснабжения будет осуществляться в штатном режиме.

Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Экстренная новость

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