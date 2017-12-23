Роспотребнадзор проверяет сообщения о продаже пластикового риса

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Роспотребнадзор начал проверку сообщений о продаже пластикового риса в магазинах страны. Такое заявление сделали в федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах появился видеоролик, на котором запечатлена крупа, своими свойствами напоминающая пластик. Пользователи интернета утверждают, что такой рис продается под видом обычного в супермаркетах одной торговой сети.

Региональные управления Роспотребнадзора уже приступили к проведению контрольно-надзорных мероприятий в отношении предприятий торговли и производства продукции, представленной на видео. В рамках проверки будет осуществлена оценка документов, качества, безопасности и маркировки данного риса.

"Роспотребнадзор призывает граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности риса, обращаться в территориальные Управления Роспотребнадзора по субъектам РФ для принятия мер", - говорится на сайте.

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Источник: https://www.kp.ru/online/news/2961596/?from=24smi