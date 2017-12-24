В понедельник на Кубани мокрый снег...

/Экстренная новость/

Прогноз погоды представленный «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки с 1800 24 декабря 2017 г. до 1800 25 декабря 2017 г.:

По Краснодарскому краю: в большинстве районов осадки, преимущественно в виде дождя, местами по востоку с мокрым снегом. В отдельных пунктах сильные осадки. Ночью и утром местами по востоку края налипание мокрого снега, гололед. Ветер юго-западный и западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с, ночью и утром в отдельных пунктах до 23-25 м/с.

Температура воздуха ночью +4...-1°, местами в ЮВ предгорьях до -4...-6°; днем 6-11° тепла, местами до 13°.

На Черноморском побережье временами осадки в виде дождя, в горной части с мокрым снегом. Ночью и утром местами налипание мокрого снега. Ветер ЮЗ,З 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, ночью в отдельных пунктах до 20-23 м/с. Температура воздуха ночью 3-8°, днем 6-11°.

По Краснодару: временами дождь. Ветер ЮЗ,З 8-13 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с, днем до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-3° тепла, днем 9-11°.

На последующие двое суток 26 - 27 декабря.

По Краснодарскому краю: 26.12 местами осадки, преимущественно в виде дождя, в предгорных, горных районах с мокрым снегом; 27.12 без осадков. Ветер 26.12 З,ЮЗ 8-13 м/с, местами порывы до 15-18 м/с, в начале периода в отдельных пунктах до 21 м/с; 27.12 Ю,ЮВ 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 26.12 5-10°, местами при прояснении до 0...+5°; 27.12 3-8° тепла, местами при прояснении до 0...-2°; днем 26 и 27.12 7-12° тепла, местами до 15°.

На Черноморском побережье: местами дождь. Ветер 26.12 З,ЮЗ 12-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с, 27.12 Ю,ЮВ 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°; днем 7-12°, местами до 15°.

23-25 декабря в горах Краснодарского края выше 1000 м лавиноопасно.

За прошедшие сутки на реках края наблюдались колебания уровней воды. Максимальный подъём на 99 см зафиксирован по р.Пшиш ГП Габукай (без достижения неблагоприятных отметок).

Температура воды у берегов Черного моря +8…+12°, Азовского моря +2…+6°.

Источник: Управление ГО и ЧС Новороссийска