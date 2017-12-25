"Это не фантазии Родченкова": Скобрев призвал разобраться в том, что творилось в Сочи

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Конькобежец Иван Скобрев, оказавшийся в списке Родченкова, в интервью "Спорт-Экспрессу" признался, что не верит в заговор против России.

Спортсмен считает, что допинговый скандал вокруг российского спорта возник не на пустом месте.

"Что-то неординарное в Сочи происходило, это уже признали наши власти, были извинения со стороны руководителей. Плюс если бы вся правда была на нашей стороне, не было бы отставки ряда чиновников. Откуда-то ноги выросли. Я не верю, что все это выдумки и фантазии Григория Родченкова."

Он призвал разобраться в ситуации и добавил, что не понимает, откуда взялись царапины и как могли осуществляться подмены, если они были.

Самого экс-главу Московской антидопинговой лаборатории спортсмен отказался считать дураком.

"Все называют его дураком со странностями. Но Родченков точно не дурак хотя бы потому, что провернул столько всего", - пояснил конькобежец, добавив при этом, что обвинения российских спортсменов со стороны Родченкова "на 80-90% не просто беспочвенны, а абсурдны и нелепы".

Спортсмен также поделился размышлениями о смысле допингового скандала: - МОК преследует какие-то свои цели во всей этой истории. Вероятно, есть кто-то, кто заинтересован во всем этом. Под сомнения ставятся медийные личности из самых разных видов спорта. Думаю, в другое время реакция МОК была бы иной. Теперь, похоже, стоит задача нанести максимальный репутационный удар России, при этом не потопив Олимпийские игры.

При этом он отметил, что "голова у МОК работает", потому как скандал обошел стороной олимпийские виды спорта, имеющие максимальные телевизионные рейтинги, такие как хоккей и фигурное катание.

5 декабря исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. Российские спортсмены смогут принять участие в Играх-2018 под нейтральным флагом только при возможности доказать, что они "чистые".

Источник: https://ruposters.ru/news/25-12-2017/konkobezhets-skobrev-dopingovom-skandale