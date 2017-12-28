Выплата пенсии в новогодние праздники

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Управление Пенсионного фонда в г.Новороссийске информирует:

В связи с предстоящими новогодними праздниками Отделением ПФР по Краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи – филиала ФГУП «Почта России» организован порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.

Доставка пенсий и других социальных выплат отделениями почтовой связи Краснодарского края будет организована по следующему графику:

ыплатные дни За какие числа 3 января 2018 года 3 января 2018 года 4 января 2018 года 4-5 января 2018 года 5 января 2018 года 6-7 января 2018 года 6 января 2018 года 8 января 2018 года 9 января 2018 года 9 января 2018 года

Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат через отделения почтовой связи будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.

Порядок доставки пенсий и других социальных выплат через кредитные организации (банки) в новогодние праздник не меняется. На территории Краснодарского края пенсии и иные социальные выплаты в кредитные учреждения перечисляются с 12 числа. В случае совпадения указанных дат с выходным или праздничным днем, перечисление денежных средств осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим выходным или праздничным днем.