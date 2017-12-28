Выплата пенсии в новогодние праздники
Управление Пенсионного фонда в г.Новороссийске информирует:
В связи с предстоящими новогодними праздниками Отделением ПФР по Краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи – филиала ФГУП «Почта России» организован порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.
Доставка пенсий и других социальных выплат отделениями почтовой связи Краснодарского края будет организована по следующему графику:
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ыплатные дни
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За какие числа
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3 января 2018 года
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3 января 2018 года
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4 января 2018 года
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4-5 января 2018 года
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5 января 2018 года
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6-7 января 2018 года
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6 января 2018 года
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8 января 2018 года
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9 января 2018 года
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9 января 2018 года
Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат через отделения почтовой связи будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.
Порядок доставки пенсий и других социальных выплат через кредитные организации (банки) в новогодние праздник не меняется. На территории Краснодарского края пенсии и иные социальные выплаты в кредитные учреждения перечисляются с 12 числа. В случае совпадения указанных дат с выходным или праздничным днем, перечисление денежных средств осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим выходным или праздничным днем.
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